Neo Magazin Royale Wie Jan Böhmermann eine Fake-Doku über einen Nazi-Freizeitpark inszeniert

"Reichspark" soll der Freizeitpark angeblich heißen © Neo Magazin Royale

Ein Themenpark für die ganze Familie, in dem man schlagartig in die Zeit des Nationalsozialismus katapultiert wird: Skandal oder eine neue Art von Erinnerungsstätte? Der Satiriker Jan Böhmermann hinterfragt das Projekt doch sehr und trifft sich in der neusten Folge des Neo Magazin Royale mit dem Verantwortlichen, der den sogenannten "Reichspark" in Brandenburg bauen will. 45 Minuten lang dokumentiert Böhmermann die Pläne des Gründers Raphael Gamper. Was dabei allerdings nicht zur Sprache kommt: Alles ist nur inszeniert.