"Neo Magazin Royale" So lustig erklärt Jan Böhmermann Trump die Errungenschaften Deutschlands

Das Satirevideo aus unserem Nachbarland kommt nach zehn Tagen auf über 56 Millionen Views auf Facebook und Youtube - allein die nackten Zahlen waren wohl schon Grund genug, dass auch Böhmermann sich mit einer persönlichen Botschaft an Donald Trump richtet. Dabei folgt "Germany second" exakt der Wort- und Bildsprache wie sein niederländisches Pendant und zählt mithilfe des selben, an Trumps simplen Duktus angelehnten Voice-overs die vielen kulturellen Errungenschaften auf, die Deutschland zum "besten Land in Europa" machen: Pietro und Sarah Lombardi ("He's a normal person and she is a bitch"), das Oktoberfest ("Pee everywhere"), FKK ("Pussys everywhere"), Hitler, der in den letzten hundert Jahren zwei Weltkriege gewinnen konnte - natürlich keine "Fake News" - und eine "Great German Wall", die von Russland bezahlt wurde ("We just built it"). Am Ende steht, ganz so wie in dem Beitrag von "Zondag met Lubach", die Bitte an Trump, Deutschland nach "America first" künftig als zweitwichtigstes Land der Welt zu behandeln.Der Clou der ganzen Geschichte: Böhmermann und sein Team haben den niederländischen Erfolgshit nicht bloß adaptiert, sondern sich mit den Redaktionen von Late-Night-Shows aus ganz Europa vernetzt, die alle ihr jeweils eigenes Grußvideo gedreht haben. Auf der Website everysecondcounts.eu werden alle Clips, die in den nächsten Tagen veröffentlicht werden gesammelt.Neben den Beiträgen von "Neo Magazin Royale" und "Zondag met Lubach" sind bislang die Videos aus Belgien, Dänemark, Portugal und der Schweiz zu sehen. Aber vielleicht nicht mehr lange: In der vergangenen Nacht war die Website für einige Zeit nicht zu erreichen. Böse Zungen spekulieren bereits über einen von Trump initiierten Hackerangriff aus Russland. tt