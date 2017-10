Neo Magazin Royale Jan Böhmermanns gnadenloser Abgesang auf Bento - und welche Alternative er bietet

Neo Magazin Royale - Bento: 69 Gründe für den Tod des Qualitätsjournalismus

im Oktober 2015 gestarteten Angebot des Spiegel Verlags. Mit Bento will das Medienhaus die Zielgruppe der 18- bis 30-Jährigen



Ole Reißmann kritisiert einerseits ein Werbe-Posting von Sängerin Lena Mayer-Landrut für die Telekom, andererseits sieht der Spiegel Verlag in der Einbindung gesponserter Inhalte ins Bento-Layout einen USP des Angebots. Bento - 69 Gründe für den Tod des Qualitätsjournalismus"), Quizze (laut Redakteurin Julia Rieke "manchmal Quatsch, aber ganz oft auch sehr lehrreich") und auch sonst eher fragwürdige journalistische Inhalte. Hinzu kommt der widersprüchliche Umgang mit Native Advertising. Redaktionsleiterkritisiert einerseits ein Werbe-Posting von Sängerin Lena Mayer-Landrut für die Telekom, andererseits sieht der Spiegel Verlag in der Einbindung gesponserter Inhalte ins Bento-Layout einen USP des Angebots.

"Die Website gewordene Schulklotür", "publizistische Schnapsidee", eine "journalistische Insolvenzerklärung" - Böhmermann lässt wirklich kein gutes Haar an demerreichen. Mit einigem Erfolg: 3,3 Millionen Unique User hatte die Website laut Agof im September. Das sind deutlich mehr als die Konkurrenten Ze.tt (Zeit), Byou und Noizz (beide Bild) und Jetzt.de (Süddeutsche). Nur wie diese Besucherzahlen zustandekommen, damit kann sich Böhmermann so rein gar nicht identifizieren.Bento setzt nämlich mit Vorliebe auf Listicles (nicht umsonst heißt das Böhmermann-Video auch ""Es ist unsere gottverdammte journalistische Pflicht, den Quatsch, den Bento jeden Tag im Netz verzapft, ans Licht zu bringen", sagt Böhmermann - und er hat dafür gleich einen Vorschlag. Mit "Printo" veröffentlicht er heute ein eigenes Druckwerk, das mit eigenen Meldungen im Stile von "Rudolf Augsteins liebstem publizistischen Baby" aufmacht. Also eine gedruckte Zeitung. So erscheine der "Schwachsinn von Bento" in einer "völlig revolutionären Form".Kleiner Teaser gefällig? Ein Thema heißt: "Qualitätsjournalismus oder Arschfick - was ist geiler? Bento-Reporterin Miriam hat's ausprobiert". Und es wird noch doller: Printo hat inzwischen eine eigene Website und wird heute in verschiedenen deutschen Städten verteilt. Wann und wo, erfährt man auf der Homepage. fam