"Nacktes Überleben" Ein Hauch von Dschungel bei Sat 1

Sat 1 startet das TV-Experiment "Nacktes Überleben" Foto: Sat 1

Wenn der Prominente in die RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zieht, muss er fast alle persönlichen Gegenstände abgeben. Konkurrent Sat 1 versucht es jetzt auch mit einer Prise Dschungel - mit dem Unterschied, dass "Nacktes Überleben" nicht im australischen Urwald, sondern in Deutschland angesiedelt ist und nicht mit prominenter Beteiligung, sondern mit ganz normalen Menschen stattfindet. "Nacktes Überleben" ist, wie Sat 1 am Donnerstag mitteilte, zunächst ein einmaliges Experiment und am 29. März (20.15 Uhr) als Zusammenschnitt zu sehen.