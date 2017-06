Nachrichtenquellen Internetnutzer informieren sich im Fernsehen über das Weltgeschehen

Das Vertrauen in Nachrichten ist in Deutschland deutlich größer als in vielen anderen Ländern. Das Interesse daran auch. Im internationalen Vergleich eine geringe Rolle spielt dagegen das Internet als Quelle für Informationen zum Geschehen in der Welt.

Das Interesse an dem, was in der Welt passiert, ist in Deutschland ausgesprochen hoch: Von den Erwachsenen mit Internetzugang lesen, hören und gucken 94 Prozent "mindestens mehrmals" in der Woche Nachrichten, 87 Prozent sogar täglich. Das sind Ergebnisse aus dem Reuters Institute Digital News Survey 2017, wie das Hans-Bredow-Institut in Hamburg mitteilt, das die deutsche Teilstudie am Donnerstag veröffentlicht. Und 70 Prozent der Befragten gaben an, "äußerst" oder "sehr" an Nachrichten interessiert zu sein. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland mit diesen Werten auf Platz 9 der 36 Länder, in denen die Daten erhoben wurden.

Reuters Institute for the Study of Journalism Das Reuters Institute for the Study of Journalism ist eine Forschungseinrichtung im englischen Oxford. Seit der Gründung 2006 befassen sich hier Wissenschaftler mit Themen wie Pressefreiheit, Mediennutzung und Bezahlmodellen für Online-Journalismus. Pro Jahr erhalten etwa zwei Dutzend Journalisten aus aller Welt die Möglichkeit, als Stipendiaten in Oxford zu forschen. Im Verbund mit anderen Forschungseinrichtungen weltweit führt das Institut jährlich den «Digital News Survey» durch. Für diese Studie zur Online-Nachrichtennutzung wurden diesmal 71 805 Menschen in 36 Ländern befragt, darunter 2062 in Deutschland.

Die Werte bewegen sich etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Bei den 18- bis 24-Jährigen und den 45- bis 54-Jährigen ist der Anteil derjenigen, die "mindestens mehrmals" in der Woche Nachrichten verfolgen, sogar jeweils um einen Prozentpunkt gestiegen. Das Interesse an Nachrichten aus der eigenen Region oder Stadt ist mit 74 Prozent am größten. Für internationale Nachrichten interessieren sich 67 Prozent, insbesondere für Politik 62 Prozent, für Nachrichten zu Kriminalität, Justiz und Sicherheit 57 Prozent.Die Hälfte der Befragten (50 Prozent) hat grundsätzlich Vertrauen in Nachrichten, etwas weniger als im Jahr davor (52 Prozent). Für Menschen, die sich für Nachrichten gar nicht oder nicht sehr interessieren, gilt das deutlich weniger (19 Prozent) als für solche, die ein besonders großes Interesse daran haben (56 Prozent). Deutschland liegt bei dieser Frage auf Platz 7 der 36 untersuchten Länder. In den USA liegt der Wert bei 38 Prozent. Am geringsten ist das Vertrauen in Nachrichten in Südkorea und Griechenland mit 23, am höchsten in Finnland mit 62 Prozent.Das am meisten genutzte Medium für aktuelle Informationen zum Weltgeschehen ist nach wie vor das Fernsehen: So gaben 77 Prozent der befragten Internetnutzer an, mindestens einmal pro Woche Nachrichten im TV zu verfolgen. Bei den 18- bis 24-Jährigen liegt der Wert bei 59 Prozent. Und 52 Prozent nannten das Fernsehen ihre Hauptnachrichtenquelle, bei den 18- bis 24-Jährigen waren es 33 Prozent - sogar deutlich mehr als im Jahr davor mit 24 Prozent.Das Internet nutzen 60 Prozent der befragten Onliner mindestens einmal in der Woche, um sich übers Weltgeschehen zu informieren, 28 Prozent gaben an, es sei ihre wichtigste Nachrichtenquelle. Interessant dabei: In keinem anderen der untersuchten Länder sind diese Werte so niedrig. dpa