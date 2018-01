Nachrichtenmagazin Langjähriger Spiegel-Chefredakteur Johannes Engel gestorben

Johannes Engel war von 1962 bis 1987 Chefredakteur des Spiegel © Spiegel

Der langjährige Spiegel-Chefredakteur Johannes K. Engel ist tot. Er sei am 4. Januar im Alter von 90 Jahren in Hamburg gestorben, teilte der Spiegel am Montagabend mit. Engel hatte seit 1947 für das Nachrichtenmagazin gearbeitet und von 1962 bis 1987 die Spiegel-Redaktion geleitet.