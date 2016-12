Nachfolgerin von Arianna Huffington Lydia Polgreen wird Chefredakteurin der "Huffington Post"

Lydia Polgreen folgt auf Arianna Huffington. Foto: Screenshot Youtube

Lydia Polgreen wird als Nachfolgerin von Arianna Huffington Chefredakteurin der "Huffington Post" in New York. Wie die Onlinezeitung am Dienstag (Ortszeit) berichtete, kommt Polgreen von der "New York Times", wo sie zuletzt unter anderem für "NYT Global" verantwortlich war. Zuvor war sie Büroleiterin in Westafrika, Südasien und Johannesburg. Politico beschrieb sie einmal als "aufsteigenden Stern" der "New York Times".