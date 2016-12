Nach dem Terroranschlag "B.Z." verteilt Sonderausgabe in Berlin

Die Titelseite der Sonderausgabe der "B.Z." Foto: B.Z.

Nicht nur die elektronischen Medien haben schnell auf den schrecklichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz reagiert. Die "B.Z." hat am Dienstag im Laufe des Tages eine Sonderausgabe produziert, die noch am gleichen Tag in der Hauptstadt verteilt wurde.