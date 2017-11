Nach Zuschauer-Herabwürdigung Vorstandschef Thomas Ebeling verlässt Pro Sieben Sat 1

Die Tage von Thomas Ebeling als Vorstandschef von Pro Sieben Sat 1 sind gezählt. Ebeling wird das Unternehmen vorzeitig verlassen. Der 58-Jährige, der kürzlich nach einer umstrittenen Äußerung zum TV-Publikum in die Kritik geraten war, nimmt bereits Ende Februar 2018 seinen Hut. Darauf haben sich Ebeling und der Aufsichtsrat heute "einvernehmlich" verständigt, wie es offiziell heißt. Sein Vertrag läuft eigentlich noch bis Mitte 2019.



Nachfolger, nach dem schon seit längeren gesucht werde, soll "zu gegebener Zeit benannt werden", teilt Pro Sieben Sat 1 lediglich mit. Als eine Art Backup wird nun

Conrad Albert aufgebaut. Der Manager, der seit 2005 bei Pro Sieben Sat 1 an Bord ist und zuletzt als Vorstand External Affairs & Industry Relations und General Counsel wirkte, ist nun zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt worden. Damit will der Konzern sicherstellen, dass - falls

Zu den Gründen des vorzeitigen Abgangs verliert Pro Sieben Sat 1 in der am Sonntagabend herausgegebenen Pressemitteilung kein Wort. Es ist jedoch naheliegend, dass Ebelings umstrittene Äußerungen zum TV-Publikum den Ausschlag gegeben haben. Ebeling, der ohnehin als amtsmüde gilt und bereits angekündigt hatte, seinen Vertrag nicht mehr verlängern zu wollen, hatte vor wenigen Tagen in einem Analystencall Teile des TV-Publikums als "ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm" bezeichnet . Pro Sieben Sat 1 hatte zwar im Nachgang versucht, die Kohlen aus dem Feuer zu holen und betont, dass die Aussagen Ebelings aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Doch zu diesem Zeitpunkt war das Kind schon in den Brunnen gefallen.Wer in die Fußstapfen Ebelings als Vorstandschef tritt, ist noch unklar. Einder Nachfolger sein Amt nicht unmittelbar antreten kann - die Kontinuität im Unternehmen gesichert wird.Vom Aufsichtsrat bekommt Ebeling zum Abschied nur lobende Worte. Werner Brandt, Vorsitzender des Aufsichtsrats, würdigt den seit 2009 amtierenden Vorstandschef als "eine der herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten der Medienindustrie", um ihm wenig später im Namen des gesamten Aufsichtsrats für seine "hervorragende Arbeit" zu danken, die das Unternehmen zuletzt "bis in den DAX geführt" habe. Der Nachfolger müsse daher eine Persönlichkeit sein, "die die hervorragende Arbeit von Thomas Ebeling fortsetzt und die Diversifikation und die digitale Transformation mit ebenso unternehmerischem Weitblick weiter vorantreibt". mas