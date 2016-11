Nach Trump-Wahl Jeff Jarvis für stärkere Führungsrolle Deutschlands

Jeff Jarvis bei den Medientagen München Foto: Medientage München

Der amerikanische Autor und Blogger Jeff Jarvis sieht in der aktuellen Weltlage eine stärkere Führungsrolle Deutschlands gefragt. Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sei der Augenblick gekommen, in dem Deutschland als Erfinder des Buchdrucks und Heimatland von Martin Luther vorangehen sollte, sagte Jarvis am Dienstag in Berlin auf einer Konferenz des Digitalverbands Bitkom.