Nach Shitstorm Roland Tichy hört als Xing-Herausgeber auf

Paukenschlag am Montagmittag: Roland Tichy gibt seinen Posten als Xing-Herausgeber auf. Das bestätigt das Unternehmen gegenüber HORIZONT Online. Auch Tichy selbst hat seinen Rücktritt inzwischen offiziell gemacht - und begründet ihn mit der - so wörtlich - "massiven Kampagne" gegen die Business-Plattform. Xing hat wie berichtet seit dem Wochenende mit einem Boykott-Aufruf zu kämpfen.



Stein des Anstoßes war wie berichtet ein Beitrag von Jürgen Fritz , der zunächst auf Tichys Einblick veröffentlicht und inzwischen wieder entfernt wurde. In diesem wurden "grün-linke Gutmenschen" als "geistig-psychisch krank" bezeichnet. Tichy hatte sich zwischenzeitlich für den Beitrag entschuldigt und ihn von seiner Plattform entfernt. Dennoch braute sich am Wochenende über Xing ein veritabler Shitstorm zusammen, der mit der Herausgeberschaft Tichys begründet wurde.Jetzt zieht der frühere Chefredakteur der "Wirtschaftswoche" die Reißleine. In einem Beitrag auf seinem Blog äußert sich Tichy zu den Gründen für seinen Rückzug bei Xing. So habe er - obwohl er sich für den Beitrag entschuldigt habe - Morddrohungen erhalten. Zudem wolle er Xing aus der Schusslinie nehmen. Die "Kampagne gegen Xing" könne er nicht akzeptieren und gutheißen. "Klartext, die Firma Xing und seine Mitarbeiter sind mir ans Herz gewachsen. Ihnen zuliebe trete ich mit sofortiger Wirkung vom Posten des Herausgebers zurück", so Tichy, der sich künftig auf Tichys Einblick konzentrieren will.Xing verabschiedet Tichy mit warmen Worten. Das Unternehmen habe seiner journalistischen Kompetenz und seinem Verständnis für Publishing im Internet "viel zu verdanken", teilt das Unternehmen mit. "Wir nehmen Roland Tichys Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis und bedanken uns herzlich bei ihm für alles, was er für uns getan hat. Wir wünschen ihm privat wie beruflich alles erdenklich Gute", endet das Statement. mas