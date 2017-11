Nach Kritik an Lindner Bild erklärt sich erstmals selbst zum Verlierer

Bildblog führt mal wieder die "Bild"-Zeitung vor © Screenshot: Twitter

Die Bild-Zeitung hat sich am Montag erstmals selbst zum Verlierer erklärt. In ihrer Rubrik auf der Titelseite gibt sich das Blatt selbstkritisch. Am vergangenen Freitag hatte die Boulevardzeitung FDP-Chef Christian Lindner vorgehalten, das Wort "Pogrom" in einem Tweet falsch, nämlich "Progrom", geschrieben zu haben.