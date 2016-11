Nach Kritik Twitter verstärkt Vorgehen gegen Mobbing und Verbalattacken

Twitter-Gründer Jack Dorsey Foto: Esten Hurtle / Twitter

Der Kurznachrichtendienst Twitter verschärft nach jahrelanger Kritik den Kampf gegen Mobbing und verbale Angriffe. Unter anderem werde es einfacher, Missbrauch zu melden, kündigte Firmenchef Jack Dorsey am Dienstag an. "Da Twitter in der Öffentlichkeit und in Echtzeit stattfindet, stellte es uns vor einige Herausforderungen, mit missbräuchlichem Verhalten Schritt zu halten und es einzudämmen", räumte Dorsey ein.