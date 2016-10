MyHammer Holtzbrinck Digital verkauft Beteiligungen an Home Advisor

Home Advisor, der führende amerikanische Online-Marktplatz für Handwerker, und das deutsche Pendant MyHammer gehen ab sofort gemeinsame Wege. Home Advisor übernimmt die Anteile des bisherigen Mehrheitseigners Holtzbrinck Digital.

Der Aktienkauf wurde einer Mitteilung zufolge gestern beschlossen. Home Advisor kündigte ebenfalls an, ein Übernahmeangebot für die restlichen, im Streubesitz befindlichen Aktien zu unterbreiten. Das Unterfangen muss noch vom Kartellamt geprüft werden, die Beteiligten gehen aber davon aus, dass die Transaktion in den kommenden Wochen wirksam wird. Das deutsche Portal MyHammer, Marktführer in Sachen Handwerkervermittlung im Web, soll mit der Übernahme Teil eines europäischen Verbunds renommierter Handwerkerplattformen werden, zu dem auch die jeweiligen Marktführer Travaux aus Frankreich und Werkspot aus den Niederlanden gehören. Über die Plattformen der Gruppe werden dieses Jahr europaweit rund zwei Millionen Aufträge im Wert von mehr als vier Milliarden Euro im Jahr eingestellt. Etwa 60.000 Handwerksbetriebe in sechs Ländern sind auf den Portalen aktiv und nutzen die digitalen Angebote.



"Wir sind sehr glücklich darüber, das MyHammer-Team, die MyHammer-Marke und das MyHammer-Handwerkernetzwerk in der Familie von HomeAdvisor begrüßen zu dürfen", sagt Jeff Kip, CEO von HomeAdvisor International. "Die heutige Übernahme ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt hin zur europäischen Marktführerschaft im Bereich Home Services. Ab sofort arbeiten wir gemeinsam daran, in Europa einen ähnlich erfolgreichen Weg wie in den Vereinigten Staaten zu gehen. Wir sind davon überzeugt, dass der Markt für Handwerksleistungen in Europa ebenso groß ist und vergleichbare Potentiale für uns bietet wie der amerikanische Markt."



MyHammer-CEO Claudia Frese zeigt sich ebenfalls zufrieden mit dem Deal: "In der strategischen Übernahme durch Home Advisor liegt für uns und für unser Produkt eine enorme Chance. In zunehmend digitalisierten Gesellschaften gewinnt auch die Handwerkersuche im Internet immer mehr an Bedeutung. Jetzt freuen wir uns darauf, unser etabliertes Geschäftsmodell mit den vielfältigen Erfahrungen und Erkenntnissen aus einem internationalen Netzwerk anzureichern und sinnvoll weiterzuentwickeln. Zudem gewinnen wir mit Home Advisor einen finanzkräftigen Investor mit viel Branchenerfahrung, der sehr an unserem weiteren Wachstum interessiert ist."