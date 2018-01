Motto "Tonangebend" Bolz und Treasure halten die Keynotes beim Radio Advertising Summit

Beim fünften Radio Advertising Summit halten der Kommunikationstheoretiker Norbert Bolz und Julian Treasure, Autor und Chairman von The Sound Agency, die Keynotes. Der Branchentreff findet am 12. April in Düsseldorf statt und wird wie gewohnt von Barbara Schöneberger moderiert. Er endet mit der Verleihung der Radio Advertising Awards.

wird über das Thema Audio im gesellschaftlichen Kontext sprechen und beleuchten, welche Rolle neue Medientechnologien im 21. Jahrhundert spielen. Der Sound- und Kommunikationsexpertezeigt, wie wichtig gutes Audiodesign für Marken ist, um erfolgreich zu sein und erläutert dies anhand von Studien.Markenführung via Audio ist in diesem Jahr ohnehin einer der Schwerpunkte des Gattungsmarketingevents, das unter dem Motto "Tonangebend" steht und erneut im Areal Böhler in Düsseldorf stattfindet. "Wir werden zeigen, warum die Potenziale von Audio zentrale Erfolgsfaktoren für eine moderne Markenkommunikation sind und wie sie Werbungtreibenden neue Wege in der Mediaplanung und Markenführung ermöglichen", sagt, Geschäftsführer der, die die Veranstaltung organisiert., Geschäftsführer und Gründer der Strategieberatung, erläutert in seinem Vortrag, wie Markenführung in der Praxis aussieht und wie sich Marken positionieren und vom Wettbewerb abgrenzen müssen. Über Audio Branding spricht, Geschäftsführer von. Und, Gründerin und Geschäftsführerin von, wird exklusiv eine Studie zur Audionutzung vorstellen, die mit einem besonderen Studiendesign aufwartet und die Nutzungssituationen in Bezug auf Lebensphasen und Bedürfnisse von Generationen erläutert.Den Abschluss des Tages bildet die Verleihung der, der wie auch der Radio Adverstising Summit von Barbara Schöneberger moderiert wird. Die Einreichungsfrist für die Awards läuft noch bis zum 31. Januar. Gesucht werden herausragende Kreationen in vier Kategorien. pap