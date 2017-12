Motorsport RTL zieht positive Formel-1-Bilanz - Zukunft weiter ungeklärt

Der TV-Sender RTL hat nach dem Ende der Formel-1-Saison trotz leicht gesunkener Einschaltquoten ein positives Fazit gezogen. Durchschnittlich 4,39 Millionen Zuschauer sahen die 20 Rennen bei dem Privatsender. Das sind im Mittel etwa 130.000 Menschen weniger als noch in der Vorsaison.

"Vor dem Hintergrund, dass die Spannung in der Formel 1 am Ende etwas abfiel, sind wir mit den Quoten 2017 sehr zufrieden", sagte RTL-Sportchef Manfred Loppe am Montag. In der Saison 2016 hatten die Teamkollegen Nico Rosberg und Lewis Hamilton bis zum letzten Rennen um den WM-Titel gekämpft. Der stand für Hamilton dieses Jahr schon im drittletzten Saisonlauf an.

Ob die Kölner auch im kommenden Jahr die Formel 1 übertragen, ist unklar. Der Vertrag zwischen dem Sender und der Formula One World Championchip Limited endet mit dem Saisonabschluss. "Die Verhandlungen dazu laufen", schrieb der Sender in seiner Mitteilung.Definitiv nicht mehr dabei sein wird Niki Lauda, der am Sonntag vor laufender Kamera seinen Abschied als TV-Experte bekanntgab. "Ich habe eine persönliche Entscheidung getroffen, und zwar, dass ich nicht mehr RTL-Experte sein werde", sagte Lauda. dpa