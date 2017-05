Motor Presse Stuttgart Nils Oberschelp folgt als Geschäftsführer auf Volker Breid

"Volker Breid und mich verbinden viele Jahre der engen Zusammenarbeit. Er ist ein exzellenter, höchst anerkannter Verlagsprofi und ein sehr feiner Charakter - wie jeder in unserer Branche weiß."

Geschäftsführer der Gruner + Jahr-Verlagsgruppe Frauen/Familie/People. Er werde dem Verlag aber auch weiterhin beratend zur Verfügung stehen.



Nachfolger von Breid in Stuttgart wird erneut ein Manager von Gruner + Jahr: Ab Juli wird Nils Oberschelp Vorsitzender der Geschäftsführung von Motor Presse Stuttgart. Er war seit 2013 Chef der G+J-Vertriebstochter DPV, zuvor war Oberschelp unter anderem Verlagsleiter und Geschäftsführer von Titeln wie "Gala", "In", "Grazia" und "11 Freunde".



Einen direkten Nachfolger von Oberschelp beim DPV wird es nicht geben. Die Vertriebstochter wird künftig von einem Dreigestirn geführt: An die Seite der Geschäftsführer Christina Dohmann, Chief Digital Officer, und Michael Rathje, Chief Financial Officer, rückt Marco Graffitti, bislang Leiter des Verlagskundenbereichs im DPV. Als gleichberechtigter Geschäftsführer verantwortet er weiterhin das Verlagskundengeschäft sowie das Business Development und zusätzlich den Bereich Handelsmärkte. Die drei Geschäftsführer berichten direkt an Oliver Radtke, Chief Operating Officer von Gruner + Jahr, der künftig auch als Sprecher des DPV agiert. dh

Bei der Motor Presse Stuttgart habe er wichtige Veränderungen umgesetzt, das internationale Geschäft neu ausgerichtet, ein profitabel wachsendes Digital-, TV- und Event-Geschäft aufgebaut und die Position der MPS "als führendes Special-Interest-Medienhaus" ausgebaut. "Wir danken Volker Breid von Herzen für die starken MPS-Jahre und für die fast zwei Dekaden in herausragenden Positionen bei G+J."Vor seinem Wechsel nach Stuttgart war Breid in verschiedenen Positionen für Gruner + Jahr tätig, zuletzt als