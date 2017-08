Motor Presse Stuttgart Jochen Bechtle tritt als Vermarktungschef ab / Vize Markus Eiberger übernimmt

Das klingt nach Knatsch: Gerade einmal zwei Sätze ist die erste Pressemitteilung kurz, mit der die Motor Presse Stuttgart ihren langjährigen Vermarktungschef Jochen Bechtle verabschiedet – nach 26 Jahren im Haus. Und ohne die üblichen Dankesworte.

Bechtle verlasse das Unternehmen, "um sich neue berufliche Herausforderungen zu suchen", heißt es in der Mitteilung. Die Leitung des Geschäftsbereichs Anzeigen übernimmt ab sofort sein bisheriger Vize Markus Eiberger, 47. Ihm widmet der Verlag ein paar Minuten später eine zweite, weitaus ausführlichere Mitteilung. Man spricht von einer "grundlegenden Neuaufstellung des Vermarktungsbereichs". Was kann das bedeuten?

Vorerst gibt man lediglich an, sich "stärker auf die Erschließung neuer Branchen- und Kundenpotenziale sowie die konsequente Entwicklung kreativer Angebotspakete für diedes Medienhauses ausrichten" – was eher floskelhaft und selbstverständlich klingt als wirklich überraschend und neu ausrichtend. Und der frühere Geschäftsbereich Anzeigen heißt nun "Geschäftsbereich Vermarktung"; dies soll den vermeintlich neuen Anspruch "nach innen und außen klar dokumentieren".Der neue Vermarktungschef Eiberger kam 1997 als Mediaberater und Marktforscher zur Motor Presse Stuttgart. Zehn Jahre später übernahm er die Leitung des damals neu gegründeten Fachbereichs Research & Services. 2011 rückte er als Bechtles Stellvertreter auf und übernahm 2013 zusätzlich die Anzeigenleitung, die er operativ auch jetzt weiter führen wird.Doch was könnte Bechtles Demission tatsächlich bedeuten? Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle. rp