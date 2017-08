Motor Presse Stuttgart CFO Andrea Rometsch zieht in die Geschäftsführung ein

Noch mehr Frauenpower für die Motor Presse Stuttgart: Der Verlag hat Andrea Rometsch in die Geschäftsführung berufen. Die Finanzexpertin ist seit 2015 Chief Financial Officer des Special-Interest-Verlags ("Auto Motor und Sport", "Men's Health").

bisher stellvertretende Chefredakteurin des Flaggschiffs "Auto Motor und Sport", leitet ab dem 1. August gleichberechtigt mit dem amtierenden Chefredakteur Ralph Alex die Redaktion des Traditionstitels aus dem Haus Motor Presse Stuttgart.

In ihrer Funktion als CFO verantwortet Rometsch die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Steuern und Revision sowie Herstellung und Interne Services. Ab dem 1. August verantwortet sie gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführungdie Geschäfte des Unternehmens."Andrea Rometsch hat in den vergangenen zwei Jahren eine hervorragende Arbeit für die Motor Presse geleistet und gilt als ausgewiesene Finanz-und Steuerexpertin", erklärt Nils Oberschelp. "Mit ihrer langjährigen Expertise und ihrem strategischen Weitblick wird sie mich fachlich perfekt unterstützen. Ich freue mich sehr, Andrea Rometsch in der Geschäftsführung an meiner Seite zu haben." Die Volkswirtin, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin wechselte im Juli 2015 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young zur Motor Presse Stuttgart.Erst Anfang der Woche hatte das Unternehmen eine weitere Frau auf einen der wichtigsten Chefposten des Verlags berufen:dh