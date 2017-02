Mood-Film und Interviews Alle Videos vom DMK17 und HORIZONT-Award in der Übersicht

Der "Snapcube" sorgte für viel Spaß beim Deutschen Medienkongress 2017. Foto: HORIZONT

Vor wenigen Tagen wurde die Frankfurter Alte Oper zum Nabel der Marketing- und Medienwelt. Am Deutschen Medienkongress nahmen zahlreiche Top-Entscheider aus werbungtreibenden Unternehmen, Medienhäusern und Agenturen teil. Zudem wurde der HORIZONT-Award vergeben. Wir haben die schönsten Impressionen in einem Kurzfilm zusammengefasst und zeigen alle Video-Interviews in der Übersicht.