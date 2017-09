Moderatoren schlecht, Fragen falsch, Kandidaten langweilig Wie Twitter das TV-Duell zerreißt

Das TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem Herausforderer Martin Schulz ist über die Bühne. Prominente Twitter-Nutzer sind sich einig: Das war nix. Jedenfalls muss man bei dem 140-Zeichen-Dienst unter dem Hashtag #tvduell lange suchen, um einen halbwegs positiven Beitrag zu finden. HORIZONT Online zeigt ausgewählte Reaktionen.

Seit einer halben Stunde reden die Moderatoren darüber, wie man Flüchtlinge los wird und Grenzen schließt. Die AfD hat gewonnen. #TVDuell — Ole Reißmann (@oler) 3. September 2017

Sehe gerade die Sendung "AfD fragt, Merkel und Schulz antworten" #tvduell — Cordt Schnibben (@schnibben) 3. September 2017

Was ist eure Meinung, welcher Kandidat schlägt sich bisher am besten? #TVDuell pic.twitter.com/pWUAUF8R2s — YUNG LIB€RAL (@zark_muckerberg) 3. September 2017

Zu #Flüchtlingen wird wieder nur von rechts gefragt, aber nicht: warum machen Sie diese brutale Abschottung mit? #tvDuell — Bernd Ulrich (@berndulrich) 3. September 2017

Stellt beim Thema #Flüchtlinge Claus Strunz die Fragen oder Alexander Gauland? #TVduell — Sven Giegold (@sven_giegold) 3. September 2017

Nur 30 Sek der 90 Min werden der Digitalisierung gewidmet. So sieht es auch bei zu vielen Vorstandssitzungen in Deutschland aus. #TVDuell — Rowan Barnett (@rowbar) 3. September 2017

Wieso gab es beim #TVDuell NICHTS zu Bildung, Digitalisierung, Euro, Energie, Klima, Innovation, Bürokratie? CL — Christian Lindner (@c_lindner) 3. September 2017

75% der Deutschen finden Bildung wichtigstes Thema.

100% der #tvduell-Journalisten fanden AfD-Themen am wichtigsten. #fail — Erik Flügge (@erik_fluegge) 3. September 2017

Am interessantesten fand ich beim #TvDuell, wie konstruktiv über Breitbandausbau und Digitalkompetenz diskutiert wurde. — Torsten Beeck (@TorstenBeeck) 3. September 2017

Bildung? Digitalisierung? Industrie der Zukunft? Spielten im #TvDuell keine Rolle... Sagt viel über unser Land. — Sebastian Matthes (@smatthes) 3. September 2017

Wahl-O-Mat: keine Frage zur digitalen Welt. TV-Duell: keine Frage zur digitalen Welt. Da läuft etwas falsch. #tvduell — Dennis Horn (@horn) 3. September 2017

#Musterfeststellungsklage: Man muss feststellen, dass dieses #tvduell nicht als Muster für eine lebhafte demokratische Diskussion taugt — miriam meckel (@mmeckel) 3. September 2017

Bislang diskutieren Merkel und Schulz (natürlich wegen der Fragen) an den Sorgen vieler Bürger in Deutschland vorbei. Nicht gut. #TVDuell — Jörgen Camrath (@uniwave) 3. September 2017

Fazit aus dem #TVDuell: Wir müssen uns alle bei den vier YouTubern entschuldigen. — Dejan Mihajlović (@DejanFreiburg) 3. September 2017

Etwas Gutes hatte der Abend: 97 Minuten weniger bis zur neuen Staffel Game of Thrones #TVDuell — Richard Gutjahr (@gutjahr) 3. September 2017

In 60 Sekunden kann Martin Schulz 120 Sekunden Schweigen unterbringen. #tvduell — Nico Semsrott (@nicosemsrott) 3. September 2017

Ich finds übrigens schön, dass wir mal wieder alle gemeinsam Fernsehen gucken und uns aufregen. #Tvduell — Carline Mohr (@Mohrenpost) 3. September 2017

Was für ein brutales Duell! Hab' die Kinder ins Bett geschickt - sowas dürfen die noch nicht schauen! #TvDuell #FSK16 pic.twitter.com/AsMbWWy9kW — Kai Diekmann (@KaiDiekmann) 3. September 2017

Martin

.

.

Schulz

.

.

.

.

hat

.

.

.

.

ein

.

.

.

bewegendes

.

.

.

.

.

Abschlussplädoyer

.

.

.

.

.

.

.

gehalten!#tvduell — Thomas Poppe (@DerPoppe) 3. September 2017

Viele lästern auf Twitter über das #TVDuell. Was den Kandidaten angerechnet werden muss: Sie sind sachlich & differenziert. Keine Honkyshow — Martin Kaul (@martinkaul) 3. September 2017

Dass die beiden Kandidaten nicht wirklich für große Aufreger sorgen würden, konnte man sich vorher denken. Es gehört bekanntlich zu Angela Merkels Wahlkampftaktik, sich nicht aus der Reserve locken zu lassen. Auch Martin Schulz ist nicht gerade für emotionale Ausbrüche bekannt. Abgesehen von seinem klaren "Nein" zu einem EU-Beitritt der Türkei blieb der SPD-Vorsitzende diesem Image auch am gestrigen Abend treu. Und so arbeitete sich die Twitter-Gemeinde eher an den Moderatoren und den (fehlenden) Inhalten des TV-Duells ab.Ein wesentlicher Kritikpunkt: Die Themenbereiche Flüchtlinge und Migration kamen nur als Problemfelder zur Sprache - was letztendlich der Alternative für Deutschland in die Karten spiele. Besonders Sat 1-Moderator Claus Strunz mache sich zum Sprachrohr der Rechten, so ein Vorwurf.Was viele prominente Twitter-Nutzer ebenfalls fassungslos zurückließ: Das Fehlen von Themen wie Bildung und Digitalisierung. Besonders Letzteres treibt die traditonell sehr digitalaffine Twitter-Nutzerschaft schwer um:Positive oder unterstützende Kommentare zu finden, ist gar nicht so leicht. Eine Ausnahme macht Fußball-Nationalspieler Toni Kroos, der seine Sympathie klar zum Ausdruck bringt:Ansonsten sind sich viele Twitterer einig, dass das TV-Duell keine Werbung für die Demokratie war und sich der Normalbürger kaum in der Diskussion wiedergefunden haben dürfte.Manche machen das, was auf Twitter bei jedem großen TV-Format zum guten Ton gehört: Sie begleiten die Sendung mit satirischen oder ironischen Kommentaren.Dass es auch anders geht, dafür steht exemplarisch der Tweet von "taz"-Journalist Martin Kaul. Er wies darauf hin, dass die Kandidaten gut daran tun, keine Show abzuziehen.ire