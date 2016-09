Modelcasting RTL 2 verschiebt Start von "Curvy Supermodel"

Anhänger molliger Models müssen sich noch einen Tag länger gedulden. RTL 2 verschiebt den Start seiner neuen Reihe "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig" um einen Tag auf Mittwoch den 5. Oktober, wie der Münchner Privatsender am Freitag mitteilte.

Die Änderung erfolge aus "programmplanerischen Gründen", hieß es vom Sender. Genauere Angaben machte RTL 2 nicht. Dienstags sendet der Konkurrenzkanal Vox die Existenzgründerreihe "Die Höhle der Löwen", die in den vergangenen Wochen sehr starke Einschaltquoten erzielte. In dieser Woche erreichte die Sendung mit über 3 Millionen Zuschauern einen neuen Rekordwert.In fünf Folgen will in "Curvy Supermodel" eine Jury um die Experten Harald Glööckler, Motsi Mabuse, Angelina Kirsch und Ted Linow das schönste, vollschlanke Model ausmachen - eine Art Gegenstück zu Heidi Klums ProSieben-Spektakel "Germany's Next Topmodel".