Mobile Marketing Association Snap und Upday kommen mit ins Board / Thema Attribution wird wichtiger

Mehr Gewicht: Dergegründete Deutschland-Ableger des weltweiten Interessenverbandes Mobile Marketing Association (MMA) nimmt namhafte Mitgliedsunternehmen stärker in die Verantwortung. So rücken nun auch Vertreter von Axel Springers und Samsungs Nachrichten-App Upday, vom Snapchat-Betreiber Snap sowie von den Adtech-Unternehmen Adcolony, Adjust und Appsflyer in das Executive Board. Und auch thematisch tut sich was.