Mit Télévision Francaise 1 Axel Springer verhandelt über Verkauf von Aufeminin

Blick auf die Axel-Springer-Zentrale © Axel Springer

Axel Springer will seine Beteiligung an Aufeminin verkaufen. Wie Springer heute per Ad-Hoc-Meldung mitteilte, verhandelt der Medienkonzern mit Télévision Francaise 1 (TF1) exklusiv über einen Verkauf der Aufeminin-Gruppe.