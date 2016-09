Mit Rekord-Weltmeister Phil Taylor Pro Sieben findet Termin für die Promi-Darts-WM

Pro Sieben holt Gary Anderson (l.) und Dart-Legende Phil Taylor nach Deutschland Foto: Sport 1

Pro Sieben veranstaltet im kommenden Jahr die bereits im Frühjahr angekündigte "Promi-Darts-WM". Das Event steigt am 7. Januar 2017 im Maritim-Hotel Düsseldorf und wird ab 20.15 Uhr live übertragen. Die Show kann mit prominenter Besetzung punkten: Neben dem aktuellen Weltmeister Gary Anderson aus Schottland werden auch Rekord-Weltmeister Phil "The Power" Taylor und der niederländische Weltmeister Michael "Mighty Mike" van Gerwen in Düsseldorf antreten.