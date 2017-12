Milliarden-Deal Disney steht offenbar vor Übernahme großer Teile von 21st Century Fox

Das berichtete der Sender CNBC am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Es geht demnach um den Verkauf etlicher Fernsehsender sowie des traditionsreichen Hollywood-Studios 20th Century Fox. Die Unternehmen wollten sich nicht dazu äußern.

Vor rund einem Monat hatte es bereits Berichte gegeben, der Fox-Konzern von Medien-Mogul Rupert Murdoch suche nach einem Käufer und wolle sich künftig auf seine Nachrichten- und Sportkanäle konzentrieren. Nachdem sich die Parteien zunächst nicht einigen konnten, sollen die Verhandlungen wieder aufgenommen worden sein. Laut CNBC hat auch der US-Konkurrent Comcast Interesse an Fox, dochsoll derzeit die besseren Karten haben.Wenn ein Verkauf zustande käme, würde dies die Medienbranche umkrempeln: Zu Murdochs Reich gehören außer dem legendären Filmstudio 20th Century Fox Teile des britischen Bezahlsenderkonzerns Sky sowie wichtige politische TV-Sender in den USA wie Fox News. Neben 21st kontrolliert Murdoch den Verlagskonzern News Corp, unter dessen Dach das "Wall Street Journal" und die "New York Post" erscheinen. Zu Waltwiederum gehören neben den weltberühmten Studios zahlreiche Unterhaltungs- und Sportsender, Freizeitparks sowie eine Kreuzfahrt-Flotte. dpa