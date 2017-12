Michael Conrad Gründer der Berlin School führt die HORIZONT-Stiftung

Michael Conrad © Andrea Vollmer

Zwei Themen prägen das Berufsleben von Michael Conrad: die Qualität von Werbung und der Führungspersonen in der Kreativindustrie. Weil ihm beides so wichtig ist, arbeitet Conrad auch 14 Jahre, nachdem er sich zur Ruhe gesetzt hat, noch an beiden Themen. In Zukunft auch an der Spitze der HORIZONT-Stiftung, die der gebürtige Deutsche mit Schweizer Pass als Stiftungsratspräsident führen wird.