Merkel auf dem Klo "Charlie Hebdo" provoziert zum Deutschlandstart

Konkurrenz für die "Titanic": Am 1. Dezember erscheint die erste deutsche Ausgabe des französischen Satiremagazins "Charlie Hebdo" in einer Druckauflage von 200.000 Exemplaren. Das Heft soll Verlagsangaben zufolge überall in Deutschland erhältlich sein und vier Euro kosten. Zum Start haben die Macher eine Werbeanzeige geschaltet, die zeigt, worauf sich die Leser hierzulande einstellen können.

Poster for new German edition of Charlie Hebdo pic.twitter.com/7e1basCXOz — Philip Oltermann (@philipoltermann) 30. November 2016

die erneute Kanzlerkandidatur der CDU-Chefin aufs Korn. Eine Karikatur zeigt die Kanzlerin auf einer Wartungsrampe liegend, während ein Werkstattmitarbeiter ein Ersatzteil bringt und sagt: "Ein neuer Auspuff und es geht noch 4 Jahre weiter." Als Titelschlagzeile steht daneben: "VW steht hinter Merkel."

