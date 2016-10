Medientage München Wieso Algorithmen die neuen Gatekeeper der Branche sind – und was sich dagegen tun lässt

IHS-Forscher Daniel Knapp beschreibt bei den Medientagen München die aktuelle, von Algorithmen geprägte Wirklichkeit Foto: Medientage München

Es ist eine der zentralen Fragen der diesjährigen Medientage: Sind Algorithmen die neuen Gatekeeper der Branche? Was folgt daraus, dass Google, Amazon, Facebook und Co mit ihren digitalen Codes darüber entscheiden, was wir wie und wann konsumieren? Daniel Knapp vom Marktforschungsinstitut IHS gibt in München Einblick in die aktuelle algorithmische (Medien-)Wirklichkeit.