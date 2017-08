Medienrechte Eurosport zeigt Bundesliga auch für Amazon-Kunden

Die Freitagsspiele der Bundesliga gibt es jetzt auch auf Amazon, aber nicht auf Sky Foto: DFL

Eurosport hat einen weiteren Vertriebsweg für seine Live-Übertragungen der Fußball-Bundesliga gefunden. Das vor allem aus den Freitagsspielen bestehende Pay-TV-Paket wird auch für Amazon-Kunden zugänglich sein. Das kündigte der Sender am Mittwoch in Unterföhring an.