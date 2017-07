"Medienordnung 4.0" Pro Sieben Sat 1 fordert öffentliche Mittel für Privatsender

P7S1-Vorstand Conrad Albert fordert öffentliche Mittel

Pro Sieben Sat 1 Media stellt die Systemfrage. Der TV-Konzern fordert eine neue Medienordnung, in der auch private TV-Sender öffentlich-rechtliche Mittel beantragen können. Als Hauptgrund führt das Unternehmen die geringen Reichweiten von ARD und ZDF bei jungen Zuschauern an: "In dem Maße, in dem wir die Grundversorgung vor allem in jungen Segmenten de facto mitübernehmen, finden wir es sachgerecht, dass diese Inhalte aus öffentlichen Mitteln finanziert oder mitfinanziert werden", sagte Pro-Sieben-Sat-1-Vorstand Conrad Albert der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".