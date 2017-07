Medienmarkt Deutschland "NZZ" und "Der Standard" starten Digitalangebote für deutsche Leser

Die deutsche Website von "Der Standard" Foto: Screenshot

Zwei Monate vor der Bundestagswahl startet das Schweizer Traditionsblatt "Neue Züricher Zeitung" einen Abo-Service für Kunden in Deutschland. Seit Dienstag ist das E-Paper "NZZ Perspektive" auf dem Markt. Es ist eine verschlankte Version der Zeitung, ohne den Wirtschafts-, Schweiz- und Zürichteil, wie Projektkleiter Michaël Jarjour berichtete. Jeweils am Nachmittag bekommen Abonnenten Zugang zu den in Deutschland besonders populären Artikeln auf der Website der Zeitung NZZ.ch.