Mediengruppe RTL Deutschland CMO Weiss will mit Marken mehr Orientierung geben

Julian Weiss Foto: RTL / Arya Shirazi

Julian Weiss, seit Jahresbeginn Chief Marketing Officer der Mediengruppe RTL Deutschland, will Zuschauern und Nutzern mit den Marken Orientierung bieten und legt Wert auf eine saubere Positionierung der Sender. "Wir sind davon überzeugt, dass der Zuschauer und Nutzer sich in dieser Flut von Inhalten und neuen Kommunikationsmedien an den übergeordneten Dachmarken orientiert", sagt Weiss im Interview mit HORIZONT.