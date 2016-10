Mediengruppe Klambt Tobias van Duynen wird Vermarktungschef

Neue Spitze: Tobias van Duynen übernimmt die Verantwortung für den Bereich Media Sales der Mediengruppe Klambt. Damit tritt er die Nachfolge von Ulrike Geisert an, die im September verstarb.

Van Duynen, 47, ist seit 2012 bei Klambt und leitete dort den Anzeigenverkauf der Titel "Flair" (als der noch im Klambt-Portfolio war), "In", "OK" sowie der Programmzeitschriften (unter anderem "Funk Uhr", "Die 2", "TV neu"). Außerdem befördert der Verlag Carmen Kleinfeldt, 46, seit 20 Jahren bei Klambt, zum Brand Director Frauen & Programmzeitschriften. Sie arbeitet am Verlagsstandort Speyer.

Und noch eine dritte Klambt-Personalie: Ab November verstärktdas Media-Sales-Team als Brand Manager Crossmedia am Standort Hamburg. Die 38-Jährige war zuvor unter anderem für die Bauer Media Group in der Vermarktung sowie bei der Mediaagenturgruppe Carat/Aegis tätig. rp