Mediastrategie 2017 Das große Themenspecial

Für jeden Konsumenten zum richtigen Zeitpunkt die richtige Botschaft – diesen Herausforderungen muss sich die Mediaplanung heute tagtäglich stellen. Die klassischen Media-Analysen, AGF-Fernsehdaten und Verbraucherstudien helfen dabei nicht mehr so richtig. Datenmanagement ist angesagt und darauf basierende individuelle Profile. Die Anforderungen an die Mediaplaner werden damit immer umfangreicher. Die Disziplin befindet sich im Wandel. HORIZONT Online fasst die wichtigsten Meldungen zur Mediastrategie 2017 in einem Themenspecial zusammen.