Markttest gescheitert "Spiegel Fernsehen" geht nicht in Serie

"Spiegel Fernsehen" ist schon wieder Geschichte Foto: Spiegel Verlag

Jetzt wird es bald mal Zeit für einen Erfolg: Der Spiegel-Verlag geht mit seiner im Mai mit nur zwei Ausgaben in Hessen getesteten Programmzeitschrift „Spiegel Fernsehen“ nicht in Serie. Das ist nicht der erste Flop eines Kurzzeit-Marktversuchs in jüngster Zeit.