Marketing-Kooperation RTL 2 und McFit machen ab sofort gemeinsame Sache

Fitness und gemütliches Fernsehen schließen einander aus? Nicht in folgendem Zusammenhang: Wer bald in einem McFit-Studio trainiert, wird RTL 2-Spots auf den Screens sehen und wer "Berlin - Tag und Nacht" einschaltet, wird auf McFit aufmerksam. Denn die Fitnesskette hat sich jetzt mit dem Fernsehsender für eine strategische Marketing-Kooperation zusammengetan.



Die Zusammenarbeit zwischen McFit und RTL 2 bezieht sich zunächst vor allem auf die Soap "Berlin - Tag und Nacht" (BTN), die montags bis freitags um 19 Uhr auf dem Sender ausgestrahlt wird. Konkret wird die Marketing-Kooperation in mehreren Maßnahmen und auf diversen Kanälen umgesetzt. Zum einen wird RTL 2 in den 164 McFit-Studios in Deutschland präsent sein: McFit strahlt BTN-Werbespots auf seinen Screens aus und Spind-Poster werden in den Umkleidekabinen aufgehängt.

Dieses RTL 2-Spind-Poster werden Trainierende in den Umkleiden von McFit sehen (Bild: RTL 2)

"Jeder Tag Cheat Day": Mit diesem Spruch will RTL 2 Frauen erreichen (Bild: RTL 2)

Außerdem wird McFit ab Juni zum Format-Sponsor von BTN und in die Storyline integriert. Dafür zeichnet RTL 2-Vermarkter El Cartel Media verantwortlich. Der BTN-Charakter "Alessia" wird in der Soap für sechs Monate als Trainerin in einem Studio der Fitnesskette arbeiten. Darüber hinaus kann McFit diverse Facebook-Postings auf den BTN-Social-Media-Kanälen schalten. Das lohnt sich: Auf Facebook hat die Soap 3 Millionen Fans und ist somit das reichweitenstärkste deutsche TV-Format in dieser Hinsicht. Zum Vergleich: RTL-Dauerbrenner GZSZ hat "nur" etwa 1,5 Millionen Follower im Zuckerberg-Netzwerk. Des Weiteren wird McFit on air durch einen Frame Split beworben. Damit kann die Fitnesskette 17,8 Prozent der 14- bis 29-Jährigen erreichen, die BTN im Durchschnitt schauen.Die Gründe für die Zusammenarbeit von McFit und RTL 2 sind laut den Verantwortlichen vielfältig: "Beide Marken sprechen eine junge und fitnessaffine Zielgruppe an und sind bei ihr eine feste Größe“, so McFit-Unternehmenssprecher Pierre Geisensetter. „Wir werden dieses Jahr 20 und das feiern wir mit verschiedenen Aktionen, die unseren aktuellen Claim "Proud to be McFit" begleiten. Die reichweitenstarke Kooperation mit dem Erfolgsformat und ihre emotionale Ausrichtung passen perfekt ins Jubiläumsjahr".Ähnlich sieht das Carlos Zamorano, Direktor Marketing & Kommunikation von RTL 2: "RTL 2 und McFit haben viele Gemeinsamkeiten, daher haben wir uns bewusst für eine strategische Marketing-Kooperation entschieden. Zunächst konzentrieren wir uns dabei auf "Berlin – Tag & Nacht" – das Format ist jung und steht für Nähe, Spaß und Gemeinschaft, genau wie McFit. Wir arbeiten sehr partnerschaftlich zusammen und haben das gleiche Ziel: die Akzeptanz unserer Marken bei der jungen Zielgruppe weiter zu erhöhen". bre