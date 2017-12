Manstein Verlag Markus Gstöttner verstärkt die Geschäftsführung

Markus Gstöttner © dfv

Markus Gstöttner tritt am 1. April 2018 in die Geschäftsführung der Manstein Zeitschriftenverlagsgesellschaft in Perchtoldsdorf bei Wien ein. Der 42-Jährige wird dort den Verlagsbereich Marketing mit den Titeln HORIZONT, bestseller, update sowie den dazu gehörenden Veranstaltungen und den Geschäftsbereich Digital verantworten.