Magazine Jörn Christiansen wird Verlagsleiter bei "Cicero" und "Monopol"

Jörn Christiansen Foto: Res Publica Verlag

Die Führungsmannschaft von "Cicero" und "Monopol" ist bald um einige Berufsjahre Erfahrung reicher: Mitte Oktober heuert Jörn Christiansen als Verlagsleiter bei Res Publica in Berlin an. Mit dem 54-Jährigen kommt ein routinierter Verlagsmanager an Bord. Christiansen hat bereits bei Axel Springer, der Freien Presse in Chemnitz und der Rheinische Post Mediengruppe in Düsseldorf gewirkt.