"Mache Facebook zu deinem Facebook" Jetzt stehen die Mitarbeiter des sozialen Netzwerks Nutzern Rede und Antwort

Facebook-Mitarbeiterin Nina beantwortet die Frage nach etlichen Freundschaftsanfragen © Facebook

Facebook ist noch immer das meist genutzte soziale Netzwerk in Deutschland. Und dennoch sorgt die Plattform immer wieder für hitzige Debatten rund um Datenschutz, gelöschte Inhalte und Hass-Posts. Vor knapp einem Jahr startete Facebook die Kampagne "Mache Facebook zu deinem Facebook", in der die Fragen und Sorgen der User thematisiert werden. Nun geht es in die dritte Runde: In kurzen Clips stellen sich Mitarbeiter des sozialen Netzwerks den brennendsten Anliegen.