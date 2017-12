Mabelle Lifestyle-Magazin für Schönheits-OPs startet

Nach dem Onlineportal kommt die eigene Zeitschrift. Am 1. Dezember erscheint erstmals Mabelle - ein Lifestyle-Magazin für Schönheitsoperationen aus dem Hause Mybody. Mybody.de beschäftigt sich seit 2005 mit Trends und Möglichkeiten des ästhetischen Gesundheitsmarktes.

Mabelle macht ästhtetische Chirurgie schön (© DIVÄG)

Mabelle richtet sich an schönheitsbewusste Frauen und Männer, Professionals und Ärzte, Inhaber und Angestellte von Praxen, Kliniken und medizinischen Einrichtungen. Der Special-Interest-Titel will Beauty- und Behandlungstrends und andere Entwicklungen der Branche aufzeigen und die Themen "einzigartig, unterhaltsam und emotional" inszenieren. Die Leser sollen "eintauchen in die Welt der modernen Beauty-Medizin". Die erste Ausgabe stellt das Thema "Brust & Implantate" in den Mittelpunkt.Das inhaltliche Konzept stammt von den Beauty-Redakteurenund. Die Optik des Hochglanzmagazins verantworten Art Directorund GrafikerinDas Heft soll viermal im Jahr erscheinen und sich primär über Vertriebserlöse finanzieren. Mabelle ist ausschließlich im Abonnement erhältlich. Der Copypreis beträgt 7,80 Euro. Der Heftumfang liegt bei rund 80 Seiten, die Auflage bei 10.000 Exemplaren. Die Reichweite soll an die 80.000 Leser bundesweit betragen.Hinter Mybody.de und Mabelle steht die DIVÄG - Informations- und Vermarktungsgesellschaft Ästhetik und Gesundheit Deutschland in Stuttgart. DIVÄG "unterstützt den Informationsauftrag von Ärzten, Institutionen und Unternehmen des Gesundheitsmarktes". Das Unternehmen hat sich auf die Vermarktung von Webportalen mit Schwerpunkt Ästhetik, Gesundheit und Medizin spezialisiert und ist mit Mabelle nun auch im Printbereich tätig. pap