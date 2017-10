Linkin Park bei Carpool Karaoke Chester Benningtons letzter großer Auftritt

Am 20. Juli 2017 nahm sich Linkin-Park-Sänger Chester Bennington das Leben. Nur sechs Tage zurvor hatte er gemeinsam mit seinen Bandkollegen an der beliebten Sendung "Carpool Karaoke" teilgenommen. Die Episode wurde nun auf der Facebook-Seite von Linkin Park veröffentlicht.

Miley Cyrus Carpool Karaoke

Wenn man sich das 23-minütige Video ansieht, würde man niemals glauben, hier einen Menschen zu sehen, der wenige später seinem Leben ein Ende setzen wird: Bennington lacht, scherzt und schmettert aus voller Kehle einiger seiner größten Hits wie "Numb" oder "In the end", aber auch andere Songs wie etwa Outkasts "Hey Ya". Mit ihm im Auto sitzen Benningtons Bandkollegen Mike Shinoda und Joe Hahn, außerdem ist Comedian Ken Jeong ("Hangover") mit von der Partie.Man veröffentliche das Video in Gedenken an Chester, wie Apple am Beginn des Videos erklärt. Die Familie des Verstorbenen und Linkin Park hätten dazu ihr Einverständnis gegeben. Zugleich erinnert die Band an den zu Ehren Benningtons eingerichteten Fonds "One More Light" . Dass die Episode von Carpool Karaoke, auf die Linkin Park nach der Auszeichnung selbst hingewiesen hatte, unter diesen Umständen eine hohe Reichweite erzielen würde, war abzusehen. Innerhalb von 15 Stunden erzielte das Video auf Facebook bereits 4,7 Millionen Aufrufe und knapp 130.000 Shares.James Corden, der normalerweise bei "Carpool Karaoke" am Steuer sitzt, ist in dieser Folge nicht dabei. Der Grund: Das von Linkin Park veröffentlichte Video läuft unter der Lizenz von Apple. Der iPhone-Hersteller hatte sich die Rechte an dem Erfolgsformat im vergangenen Jahr gesichert . Bei den Folgen, die Apple Music ins Netz stellt, tritt Corden nur als Co-Produzent, aber nicht als Gastgeber auf.Bei dem US-Sender CBS, wo Corden die Sendung "Late Late Show" moderiert, gibt es das Format aber weiterhin - mit dem britischen Comedian am Lenkrad und einem oder mehreren prominenten Gästen. Vor wenigen Tagen wurde die Folge mit Sängerin Miley Cyrus veröffentlicht. ire