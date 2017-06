"Life in the Streets"-Cover Jan Böhmermanns herrlich-ironische Lobeshymne auf den Journalismus

Jan Böhmermann bricht eine Lanze für einen der "verachtetsten und geringgeschätztesten Berufe der Welt". Gemeinsam mit Olli Dittrich setzt der Satiriker in seiner jüngsten Sendung dem Journalismus ein musikalisches Denkmal.

Olli Dittrich feat. Jan Böhmermann - "Life In The Streets (Journalism!)"

Yo, this job is tough, in the streets of Germany, You poorly-paid pillars of society / writing, editing, checking the facts journalists are great, we owe them respect." Natürlich dürfen auch die Natürlich dürfen auch die

" Life in the streets is a mystery / Too much research will kill your story / Endless discussions with your editor and in the end you and your friends can barely pay the rent."





Im Hintergrund treten während der Performance die typischen Vertreter des Berufsstandes auf: Der Redakteur mit Hipster-Schal, der Fotograf, der Käsebrötchen kauende Kameramann, der Lokalreporter mit Notizblock im Anschlag und die Jungredakteurin mit Macbook.

Bild: Twitter/ Hessenschau Mehr zum Thema Solidaritäts-Lesung für Deniz Yücel Wie Jan Böhmermann für einen Gänsehaut-Moment sorgt Im Hintergrund treten während der Performance die typischen Vertreter des Berufsstandes auf: Der Redakteur mit Hipster-Schal, der Fotograf, der Käsebrötchen kauende Kameramann, der Lokalreporter mit Notizblock im Anschlag und die Jungredakteurin mit Macbook.

Zur Melodie des Marky Mark-Klassikers "Life in the Street" besingt Böhmermann das harte Los der Journalisten in Deutschland: "üblichen Vorurteile über Journalisten ("they drink a lot of alcohol") nicht fehlen: