Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung Führungskräfte kommen ohne den "Spiegel" nicht aus

"Der Spiegel" steht bei Führungskräften weiter hoch in der Gunst Foto: Spiegel

Das Wochenmagazin "Der Spiegel" erzielt laut der aktuellen Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung (LAE) nach wie vor die größten Reichweiten. Und das sowohl in Print als auch Online und über Smartphone- und Tablet-Apps. Prozentual betrachtet liegt die Reichweite des Nachrichtenmagazins bei 30,8 Prozent, crossmedial beziffert sie sich auf 56,7 Prozent. Platz 2 nimmt – wie in den Vorjahren der "Focus" ein, sowohl in Print als auch crossmedial (inklusive "Focus Money" und der zugehörigen Apps).