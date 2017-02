Leistungsschutzrecht VG Media versus Google - ein Streit in Endlosschleife

Das Leistungsschutzrecht ist so knifflig wie ein Zauberwürfel - mindestens Foto: Alphabet

Zumindest in diesem einen Punkt dürften sich die beiden Gegner langsam einig sein: Das Leistungsschutzrecht, jedenfalls so, wie es im Jahr 2013 ins Gesetz gedrückt wurde, ist Murks. Ob es um kartellrechtliche, tarifliche oder, wie am Dienstag, um Fragen des Schadenersatzes geht: Von einer Einigung sind die in der VG Media organisierten Verlage und Google meilenweit entfernt.