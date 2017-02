Lebensmittel Zeitung Andreas Hoffmann ist neuer Director Subscription Business

Andreas Hoffmann Foto: dfv

Andreas Hoffmann wechselt zum 1. März 2017 vom Condé Nast Verlag in München zur dfv Mediengruppe nach Frankfurt. In der neu geschaffenen Position des Director Subscription Business ist er für die Vertriebsaktivitäten der Lebensmittel Zeitung (LZ) und der gesamten LZ Markenfamilie verantwortlich. Er berichtet an Klaus Mehler, Verlagsleiter LZ Medien.