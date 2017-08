Laut El Pais Telefonica plant europäischen Video-Streamingdienst

Flaggen vor der Deutschlandzentrale von Telefónica Foto: Telefónica

In Spanien ist Telefonica nicht nur der führende Mobilfunkanbieter, sondern auch der größte Pay-TV-Betreiber. Nun will das Unternehmen, das in Deutschland unter anderem mit der Marke O2 aktiv ist, auch in andere europäische Länder expandieren und plant einen eigenen internationalen Video-Streamingdienst à la Netflix. Das berichtet die spanische Tageszeitung El Pais.