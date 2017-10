"Lammerts Leichen" Der Dresdner "Tatort" bekommt einen Mini-Ableger im Web

Regie führt Ralf Husmann, der unter anderem die bekannte Serie "Stromberg" erfunden hat und bereits zwei Dresdner "Tatorte" entwickelte.

Im Fokus der Mini-Webserie steht der Pathologe Dr. Falko Lammert (gespielt von Peter Trabner) aus dem sächsischen "Tatort". In den jeweils fünfminütigen Folgen werden "kleine, böse, schwarzhumorige, lustige Storys" rund um den Gerichtsmedizinier und einem Toten erzählt, der in der Pathologie untersucht wird.Produziert wird "Lammerts Leichen" im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks von Wiedemann & Berg Television.Zunächst handelt es sich beim "Tatort"-Ableger um eine reine Web-Serie, laut Bild am Sonntag soll er es aber auch ins TV schaffen. bre