L'Oréal-Manager Neef zu Digital Video "Die Video-Mobile-Revolution wird unterschätzt"

L'Oréal hat die Spendings in Video und Mobile deutlich erhöht. "Das ist eine Video-Mobile-Revolution, die hier gerade stattfindet und für meine Begriffe massiv unterschätzt wird", sagt Andreas Neef, Media Director DACH von L'Oréal im Video-Interview mit HORIZONT Online. Parallel dazu hat L'Oréal jedoch die TV-Investitionen reduziert.

L'Oréal-Mediadirector Andreas Neef im Interview bei den Screenforce Days

begründet den Rückzug aus TV mit der veränderten Mediennutzung. Um jüngere Zielgruppen zu erreichen, müsse sichentlang des gesamten Sales Funnels aufstellen und verstärkt digitale Kommunikationsformen einsetzen. Konkurrenthatte digitale Werbung, insbesondere Social Media, vergangenes Jahr hart kritisiert und die TV-Spendings wieder deutlich erhöht. Ein Weg, der für Neef nicht in Frage kommt. "Über unsere Tools können wir sehen, was alles Sales-wirksam ist und was nicht", so Neef.L'Oréal setzt zudem auf Programmatic Advertising - und arbeitet dabei mit Google zusammen, dessen TochterProgrammatic für L'Oréal abwickelt. Neef fordert die Publisher daher auf, enger mitzu kooperieren. "Es fehlt an direkten Gesprächen", sagt er. Im Markt hatte es zuletzt Publisherseits jedoch Unmut über die zunehmend herausragende Rolle gegeben, die Double Click beim programmatischen Werbeeinkauf einnimmt. pap