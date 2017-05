Kurznachrichtendienst So flippte das Netz wegen #Whatsappdown aus

Whatsapp glänzt nicht gerade mit Vertrauen bei den Bundesbürgern. Foto: dpa/picture alliance

Ausgerechnet während der Präsentation der Quartalszahlen von Facebook fiel am Mittwoch der Kurznachrichtendienst WhatsApp aus. Das Netz drehte durch, viele Nutzer wichen notgedrungen auf andere, längst vergessen geglaubte Kommunikationsdienste wie ICQ aus. In Deutschland hielt sich die Aufregung indes in Grenzen - hierzulande ereignete sich der rund zweistündige Ausfall in der Nacht auf Donnerstag.